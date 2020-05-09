Оренбург, 9 мая, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудники Росгвардии утроили мини-парад под окнами дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Виктор Петрович Канышев. Труженик тыла, сотрудник вневедомственной охраны с 1978 по 1990 годы, старшина милиции в отставке принял персональной поздравление от росгвардейцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области Мини-парад во дворе дома, где проживает ветеран Великой Отечественной войны

В ознаменование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне и в честь Виктора Петровича Канышева сотрудники Росгвардии прошли чеканным строевым шагом под окнами ветерана. Знаменная группа пронесла Государственный флаг Российской Федерации и Флаг войск национальной гвардии. Руководство и личный состав регионального Управления Росгвардии поздравили ветерана и бывшего коллегу с великим праздником и вручил подарки. Во дворе дома для ветерана утроили концерт, во время которого звучали песни военных лет.

«Войска национальной гвардии России гордятся подвигами, совершёнными предшественниками во времена Великой Отечественной войны. Уважаемый Виктор Петрович, низкий поклон Вам и безграничная благодарность за Великую Победу. Спасибо, что Вы есть, что у нас есть возможность равняться на Вас. Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких, благополучия и долгих лет жизни!», — обратились организаторы парада к ветерану.

Виктор Петрович Канышев родился 29 января 1928 года в селе Сергиевка Алматинской области. Отца потерял рано. На момент объявления войны жил с матерью в Алматинской области. В возрасте 14 лет мальчик узнал о начале Великой Отечественной войны.

Трудился в тылу на заводе «Промкомбинат», изготавливал продукцию для фронта, тем самым внеся посильный вклад в общую Победу. Мать работала в колхозе. С 1949 по 1953 год служил в армии, в Молдавии в танковой дивизии. В 1958 году женился и с семьей переехал в Оренбург. Воспитал двух детей, имеет четырех внуков и четырех правнуков.