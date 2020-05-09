Ставрополь, 9 мая, 2020, 11:46 — ИА Регнум. Авиапарад состоялся в Ставрополе в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В небе над краевой столицей пролетели десять самолетов и вертолетов Военно-космических сил РФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба Ставропольского края Боевые вертолеты над Ставрополем в День Победы

Боевые машины зашли со стороны Комсомольского пруда и пролетели над главной площадью Ставрополя. Самолеты, пролетев над городом, удалились, а вертолеты, развернувшись над улицей Космонавтов, направились к парку «Патриот».

"Несмотря на тучи и низкую облачность, технику хорошо было видно из окон домов и с балконов», — отметили в мэрии.

В воздушном параде Победы в Ставрополе приняли участие четыре самолета и шесть вертолетов. Это два бронированных дозвуковых штурмовика Су-25, два всепогодных многоцелевых сверхзвуковых штурмовика Су-27, два многоцелевых вертолета Ми-8, два транспортно-боевых круглосуточного применения вертолета Ми-35 и два разведывательно-ударных вертолета Ка-52.