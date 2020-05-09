Тюмень, 9 мая, 2020, 11:35 — ИА Регнум. В Тюмени областная спортивная школа олимпийского резерва прославленной российской биатлонистки Луизы Носковой участвует в волонтёрском движении «Мы вместе» и проводит онлайн-тренировки для тех, кто вынужден в условиях самоизоляции неделями находиться в четырёх стенах квартиры. Виртуальные мастер-классы ведёт и сама олимпийская чемпионка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.instagram.com/osshor_noskovoy Самоизоляция движению не помеха

Прославленная биатлонистка виртуально делится полезными упражнениями для укрепления мышц тела, а также советами по здоровому образу жизни. На страницах её спортшколы проводятся занятия и по регуляции психоэмоционального состояния в условиях самоизоляции. Видеотренировки и семейные занятия физкультурой от Луизы Носковой и её коллег из спортшколы можно найти в интернете под хештегами #ТренируйсяДома и #спортнормажизни.

На днях в адрес региональной общественной организации «Олимпийский Совет Тюменской области» от Олимпийского комитета России поступили финансовые средства для поддержки ветеранов физической культуры и спорта пенсионного возраста. Волонтёры под руководством прославленной биатлонистки развозят ветеранам спорта пакеты с социальной помощью.

«Мы в ближайшее время должны посетить 50 наших глубокоуважаемых ветеранов спорта. Нужды у всех разные — кому-то, к примеру, необходимо стиральный порошок купить, а кому-то лекарства. Поэтому к пакету с продовольствием прилагается материальная помощь в размере 3 480 рублей», — пояснила Луиза Носкова.

Отметим, что олимпийская чемпионка недавно вышла в полуфинал конкурса «Лидеры России», сделав упор на социальное направление в состязании на звание ведущего специалиста страны. Спрашивается, зачем это нужно человеку, который давно всем доказал своё лидерство в спорте.

«Наверное затем, что я не могу останавливаться на достигнутом. Нужно постоянно узнавать что-то новое, двигаться вперёд, — ответила корреспонденту ИА REGNUM Луиза Носкова. — Мне всегда очень хотелось помогать людям. У меня есть навыки тренерской работы, управления школой, но нет, на мой взгляд, достаточных знаний в направлении, которое называют «социальная инженерия». Кроме того, конкурс даёт мне возможность общения с ведущими специалистами страны, обогащает новыми знаниями. Вне зависимости от результата конкурса, я получу от него импульс для новых дел и открытий».