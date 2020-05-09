Кострома, 9 мая, 2020, 11:04 — ИА Регнум. В Костромской области продолжается рост заражений коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявлено 10 новых случаев. Об этом 9 мая сообщили в оперативном штабе региона по ситуации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Подтверждение дали тесты жителей Буя, Мантурово, Красного-на-Волге, Шарьи и Сусанино.

Общее число инфицированных, включая 85 выздоровевших, составило 343. Трое человек скончались.

По данным на 9 мая в России выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 31 916 человек. За сутки зафиксировано 104 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончалось 1827 человек.