Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 14 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Население Ленинградской области за время Великой Отечественной войны сократилось почти на 62%.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Она была прорвана на территории нынешнего Кировского района Ленобласти 12−18 января 1943 года в ходе операции «Искра».

Война нанесла области колоссальный ущерб. В оккупированных врагом районах была уничтожена практически вся промышленность, разорено 16 городов, частично или полностью разрушено более трех тысяч деревень. В Германию были угнаны несколько сотен тысяч жителей Ленобласти и ленинградцев, большинство из них погибли в лагерях и от каторжной работы.

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