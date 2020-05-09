Калуга, 9 мая, 2020, 12:45 — ИА Регнум. Активисты калужского регионального штаба акции «Мы вместе» записали мотивационную песню о волонтёрах. Она создана совместными усилиями представителей «Молодежки ОНФ» и волонтерами-медиками Калужской области. Впервые песня прозвучала в исполнении её автора, волонтёра Николая Рябинчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видео странички Николая Рябинчука «ВКонтакте» Волонтёр из Калуги Николай Рябинчук

В песне рассказывается о скромном, но важном вкладе волонтёров, которые ежедневно готовы прийти на помощь и поддержать пожилых, доставляя им лекарства и продукты.

«Я уверен, что мир изменится. Мы стараемся оказать пенсионерам, инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, именно ту помощь и поддержку, в которой они нуждаются на данный момент больше всего», — заявил участник акции, глава регионального исполкома ОНФ в Калужской области Дмитрий Афанасьев на встрече с врио губернатором области Владиславом Шапшой.