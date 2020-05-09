Красноярск, 9 мая, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Красноярске 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, состоялась церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на площади перед Мемориалом Победы.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Возложение цветов и венков к Вечному огню на площади перед Мемориалом Победы в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, участие в церемонии приняли губернатор Александр Усс, председатель Заксобрания региона Дмитрий Свиридов, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и другие.

В 2020 году массовые мероприятия в честь Дня Победы были перенесены на более поздний срок в связи с угрозой распространения коронавируса. Праздничные акции и юбилейные мероприятия проходят в онлайн‑ и дистанционном формате. В том числе в онлайн-режиме пройдёт акция «Бессмертный полк».

Как сообщало ИА REGNUM, за время Великой Отечественной войны из Красноярского края на фронт ушли 455 тысяч человек. Не вернулись домой 168 тысяч человек.

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