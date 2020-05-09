Красноярск, 9 мая, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича устроили выставку детских рисунков #Спасибомедикам.

Пресс-служба Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича #Спасибомедикам. Дети отблагодарили красноярских врачей рисунками

Свои работы для персонала БСМП передали воспитанники изостудии «Радуга» средней школы «Комплекс Покровский» города Красноярска.

Дети создавали свои рисунки в изоляции, без подсказок учителей. Использовали разные техники, применяли фломастеры, краски, мелки, карандаши, рассказали в БСМП.

В детских рисунках показано искреннее и неподдельное отношение к тяжёлому и такому значимому сегодня труду медиков.

Дети изобразили медиков в виде своих кумиров из мультфильмов, защищающих планету от коронавирусов.

«Спасибо за спасённые жизни!» — эта благодарность медикам видна в каждом рисунке.