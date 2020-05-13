Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 13 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. Забайкалье стало фактически прифронтовой зоной. Уже в первые дни войны поступило свыше 25 тысяч заявлений добровольцев с просьбой направить на фронт.

Забайкалье отправило на фронт 175 тысяч человек. 99 воинов, чья жизнь так или иначе была связана с Забайкальем, удостоены звания Героя Советского Союза. В их числе 43 уроженца Читинской области. 14 забайкальцев стали полными кавалерами ордена Славы. Более 50 тысяч забайкальцев отдали жизни за свободу и независимость Родины.

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