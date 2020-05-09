Пермь, 9 мая, 2020, 09:21 — ИА Регнум. В Перми во дворах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, создают большие художественные инсталляции. Команда художников выполнила два рисунка на тему мира, добра, памяти поколений для создания праздничной атмосферы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Permkrai.ru Художественная инсталляция в честь Дня Победы

Одну готовую инсталляцию можно увидеть во дворе по адресу ул. Крисанова, 13, вторую — на ул. Соловьёва, 1.

«Процесс работы занял три с половиной часа. Я услышала множество положительных отзывов: люди рады, что подобные вещи проходят в нашем городе. Жители двора следили, чтобы прохожие не наступали на рисунок, объясняли водителям, как найти другой проезд», — сказала художник Наталья Бушуева.

9 мая к проекту присоединился художник Владислав Касьянов. Он признался, что, не задумываясь согласился участвовать в акции ко дню Победы в Великой Отечественной войне. «Я готовил несколько эскизов, мы с организаторами обсуждали каждый и совместно пришли к лучшему решению», — отметил он.

Добавим, арт-кластер «Таврида» запустил федеральный паблик-арт-проект, в рамках которого будут созданы поздравительные открытки со словами благодарности и сюжетами подвигов.