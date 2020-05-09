Калуга, 9 мая, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Свое участие в акции «Песни Великой Победы», приуроченной к 75-летию Победы над нацизмом, приняли члены общественного движения «Волонтерская рота» из Калуги, исполнив и записав, и выложив в соцсетях песни и стихи о Великой Отечественной войне.

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Так, Инна Кузнецова исполнила песню А. Дворовских «Молитва (Мне бы быть звездой)», а Алена Чуприна на фоне памятника погибшим воинам-интернационалистам прочитала стихотворение Н. Огарева «Тот жалок, кто под молотом судьбы…».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что юные граждане России продолжают участвовать в акции «Песни Великой Победы», которая была организована к 75-летию Победы над нацизмом Центральным офицерским клубом ВКС РФ.