Оренбург, 9 мая, 2020, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 9 мая возле Дома Советов состоялась торжественная церемония передачи копии Знамени Победы военным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Знамённая группа

Знаменная группа в сопровождении колонны ретроавтомобилей в течение двух часов проследует по улицам города с государственным флагом РФ и Знаменем Победы. Длина маршрута составит около 40 км.

Напомним, в Оренбурге из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной распространением коронавируса, отменили парад. Тожественную передачу губернатором Оренбургской области Денисом Паслером копии Знамени Победы военным подразделениям города, транслировали в режиме онлайн в Instagram.

Instagram.com Колонна автомобилей начала движение