В Оренбурге состоялась торжественная передача копии Знамени Победы военным
Оренбург, 9 мая, 2020, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 9 мая возле Дома Советов состоялась торжественная церемония передачи копии Знамени Победы военным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Знамённая группа
Знаменная группа в сопровождении колонны ретроавтомобилей в течение двух часов проследует по улицам города с государственным флагом РФ и Знаменем Победы. Длина маршрута составит около 40 км.
Напомним, в Оренбурге из-за неблагополучной эпидобстановки, связанной распространением коронавируса, отменили парад. Тожественную передачу губернатором Оренбургской области Денисом Паслером копии Знамени Победы военным подразделениям города, транслировали в режиме онлайн в Instagram.
Instagram.com
Колонна автомобилей начала движение
Instagram.com
Машина, сопровождающая знамённую группу