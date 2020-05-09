Тюмень, 9 мая, 2020, 08:16 — ИА Регнум. «Поисковое движение России» в рамках акции «Вернулись с фронта» разыскивает родственников солдат, призванных военкоматами Тюменской области, найденных на полях сражений Великой Отечественной войны. Список имён красноармейцев, поднятых за последние несколько лет поисковиками, и родные которых до сих пор не найдены, опубликован на сайте российских поисковиков.

Поисковой отряд «Рейд» Медальон красноармейца Николая Ивановича Калинина

В ходе разведки в Кировском районе Ленинградской области 11 сентября 2017 года в Кировском районе Ленинградской области бойцами поискового отряда «Рейд» были обнаружены останки солдата Красной Армии. Вместе с ним был найден медальон. По данным ОБД «Мемориал» им, предположительно, является красноармеец Николай Иванович Калинин, 1909 года рождения. Место рождения Пензенская область. Дата и место призыва — 18.07.1941 Ишимский РВК, Ишимский район Тюменской области. Воинское звание рядовой. Причина выбытия — пропал без вести. Адрес семьи: Песьяновский совхоз Ишимского района.

Если вы имеете сведения о родственниках солдата, сообщите на электронную почту: rfpoisk@mail.ru.