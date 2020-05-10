Иван Шилов ИА REGNUM Война

Москва, 10 мая, 2020, 12:00 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны Приморский край не являлся ареной боевых действий, но жизнь была определена его пограничным расположением. Вдоль советско-китайской границы находились японские войска, выжидавшие удачного момента для нападения на СССР.

26 июня 1941 года подписан приказ об установке минных заграждений в море на подходах к Владивостоку. К обороне готовили и сам город.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 200 тыс. приморцев, из них, по далеко не полным данным, 45 тыс. не вернулись домой.

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