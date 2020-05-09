Чебоксары, 9 мая, 2020, 07:04 — ИА Регнум. Врио главы Чувашии Олег Николаев в своем поздравлении с Днём Победы поблагодарил всех жителей республики за участие в акции «Вместе гордимся», рассказав историю героев своей семьи. По его словам, «эту летопись мы продолжим писать все вместе», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев отдельные слова благодарности и «низкий поклон» выразил ветеранам

Руководитель республики поздравил с 75-летием Победы, подчеркнув, что для России «это не просто праздник, это день памяти и благодарности за безмерный подвиг героев, участников войны и тружеников тыла».

«Мы все помним, что «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Я благодарю всех жителей Чувашии, кто принял участие в акции «Вместе гордимся» и рассказал историю героев своей семьи. Эту летопись мы продолжим писать все вместе.

Мы всегда будет помнить о том, какой ценой завоеван мир на нашей земле, что пришлось пережить людям на фронте и в тылу, во время сражений и во время строительства новых оборонительных рубежей, на заводах и на полях», — сказал Олег Николаев.

Отдельные слова благодарности и «низкий поклон» он выразил ветеранам «за стойкость, мужество и самоотверженность, за сохранение и приумножение славных боевых и трудовых традиций Отчизны».

Cap.ru Поздравление с Днём Победы на чувашском языке

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Как сообщало ИА REGNUM, из Чувашии на фронт были призваны более 208 тыс. жителей, или пятая часть населения республики. Каждый второй (106 тыс. человек) не вернулся домой. По данным властей на 27 апреля 2020 года, в Чувашии проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, в том числе 434 фронтовика, 50 бывших несовершеннолетних узников концлагерей и 32 жителя блокадного Ленинграда.