Война: Алтайский край 1941 — 1945 гг. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война
Москва, 8 июня, 2020, 00:05 — ИА Регнум. За период Великой Отечественной войны в Алтайском крае в ряды Вооруженных Сил были призваны 572 574 человека. Это составило 23,6% всего населения региона. Из общего количества мобилизованных более 400 тыс. человек были призваны за первые полтора года войны.
Жители Алтайского края приняли участие во всех боевых операциях Красной армии.
Фронту и тылу также были необходимы и алтайские хлеб и молоко, и мед, и вся другая продукция сельского хозяйства.
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