Пыть-Ях, Югра, 8 мая, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Общественники Югры просят прокуратуру и СКР дать правовую оценку действиям чиновников, которые за шесть лет так и не приступили к ремонту мемориала Славы в Пыть-Яхе. Причём на капитальный ремонт монумента было выделено почти 8 млн рублей, сообщает штаб Общероссийского народного фронта в ХМАО.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО Пыть-Ях чтит ветеранов войны отвалившимися цифрами

Общественники отмечают, что в 2014 году на капитальный ремонт мемориала в Пыть-Яхе было затрачено 7,8 млн рублей. Работы не были исполнены в полном объёме.

«На сегодня гранитные плиты постаментов отвалились, швы звезды вокруг чаши Вечного огня разошлись, огонь не горит, буквы на барельефах отклеились», — сообщает сопредседатель регионального отделения ОНФ в Югре Владимир Меркушев.

Представители горадминистрации Пыть-Яха пояснили своё бездействие общественникам тем, что обсуждается демонтаж данного мемориального комплекса и строительство нового и в другом микрорайоне. Якобы новый монумент появится к концу лета 2021 года.

«Фактически мы видим, что в данном городе не выполняется законодательство, обязывающее муниципалитеты брать на особый контроль реконструкцию и функционирование памятников Великой Отечественной войны», — сделал выводы Владимир Меркушев.

Нарекания вызывает и состояние к территории, прилегающей к мемориальному комплексу в городе Советском. По словам эксперта ОНФ в ХМАО Алексея Иванова, рядом с обелиском на столбе висит старый распределительный щит с оголёнными проводами, осветительный фонарь со сдвинутым колпаком, в некоторых местах плиты на дорожках покоробились, столбики ограждения покосились.

Помимо этого, на газовой горелке Вечного огня так и не установлен индикатор срыва пламени, и пламя гаснет при сильных порывах ветра, отметил общественник.