Архангельск, 8 мая, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Во дворах Архангельска для ветеранов сегодня играл духовой оркестр. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе горадминистрации, музыканты обошли полтора десятка адресов.

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Самому молодому из поздравленных участников войны — 93 года, а самому старшему уже исполнилось 100 лет. Именно для них под окнами и балконами звучала мелодия легендарной песни «День Победы», которую исполнял сводный оркестр регионального МЧС и культурного центра «Соломбала Арт».

«Кто-то из ветеранов спускался к нам, кто-то принимал поздравления на балконе. но все они сегодня были в едином строю — строю победителей. Происходящее не оставило равнодушным прохожих очевидцев — они присоединялись к нам и благодарили фронтовиков за подвиг», — рассказал депутат гордумы Иван Воронцов.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные акции сегодня прошли во многих российских городах. В Мурманске, напрмиер, перед ветеранами выступил ансамбль песни и пляски Северного флота, в Калининграде — оркестр Балтийского флота.