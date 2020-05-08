Ярославль, 8 мая, 2020, 19:26 — ИА Регнум. 23-летний нападающий «Локомотива» Павел Красковский заработает 39 миллионов рублей за следующие два сезона в ярославском клубе, сообщает «Чемпионат».

ХК «Локомотив» Павел Красковский

Новое соглашение форварда рассчитано на два игровых сезона. За первый год в «Локомотиве» Красковский получит 18 миллионов рублей, за второй — 21 миллион.

В рамках прошедшего сезона форвард принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и набрал 7 (2+5) очков за результативность.