Тула, 8 мая, 2020, 19:26 — ИА Регнум. Электронные пропуска для въезда и выезда граждан на территорию и с территории Тульской области могут действовать до 30 июня — по крайней мере, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот со страницы Яндекс.карты Информация об ограничении движения на пропускном пункте

Так, по информации сервиса в отношении пропускного пункта на въезде в село Яковлево на Старом Симферопольском шоссе, а также пропускного пункта на Симферопольском шоссе (трасса М2 Крым) возле Новой деревни (из Москвы) ограничения в целях снижения опасности распространения коронавируса действуют с 18 апреля до 23:59 30 июня.

Скриншот со страницы Яндекс.карты Информация об ограничении движения на пропускном пункте

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения по въезду и выезду с территории Тульской области введены с 09:00 30 апреля указом губернатора Алексея Дюмина, для того чтобы покинуть регион или въехать в него, необходимо получить электронный пропуск с QR-кодом. Срок окончания ограничительных мер не указан.