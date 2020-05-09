Калуга, 9 мая, 2020, 10:20 — ИА Регнум. В Калуге 8 мая состоялось торжественное открытие военно-исторического центра «Маршал Победы Г. К. Жуков» — филиала Калужского объединенного музея-заповедника. Центр создан по инициативе областного организационного комитета «Победа» при участии регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru В калужском военно-историческом центре «Маршал Победы Г. К. Жуков»

На территории — обновленная аллея калужан — Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. К 75-летию Победы здесь установлены восемь пьедесталов с бюстами Героев Советского Союза. Постаменты изготовлены по проекту Российского военно-исторического общества, облицованы гранитными плитами. Надписи выполнены гравировкой с заполнением золотой краской. Прилегающая к аллее территория благоустроена: появились скамьи с мемориальной символикой.

Высоко оценивая работу по созданию военно-исторического центра, врио губернатора Владислав Шапша заявил:

«Мы сегодня открыли аллею героев, открыли замечательный музей нашего великого земляка, маршала Победы, легендарного человека, который родился здесь и всегда помнил о Калужской земле как о своей Родине. Появление такого центра в Калуге — предмет гордости. Мы помним свой генетический код, код народа победителя, дух людей, которые никогда не боятся никаких трудностей, защищая свою Родину, идут вперед и побеждают».

Руководитель области почтил память маршала Победы — возложил цветы к бюсту Г.К. Жукова.