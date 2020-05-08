Ярославль, 8 мая, 2020, 18:16 — ИА Регнум. В Ярославской области обязательный масочный режим вводится с 16 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ губернатора Ярославской области. С 10 по 15 мая ношение средств индивидуальной защиты носит добровольный характер. Также определен перечень мест, где маски обязательны.

Средства индивидуальной защиты

«…Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, нахождении в общественных местах (на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах, автозаправках, медицинских организациях, аптеках и аптечных пунктах, магазинах и других специализированных объектах розничной торговли, на всех предприятиях и организациях, продолжающих свою работу, в иных местах массового скопления людей), а также при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления», — говорится в указе губернатора.

Обязательный масочный режим вводится «до особого распоряжения». Также до 31 мая в Ярославской области продлен режим самоизоляции до граждан старше 65 лет. Продолжают действовать ограничительные меры по работе гостиниц и санаториев. По-прежнему запрещены массовые мероприятия с количеством участников больше 50 человек.