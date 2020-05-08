Калуга, 8 мая, 2020, 18:23 — ИА Регнум. В Калуге 8 мая ООО «Мануфактуры Боско» безвозмездно направили медицинским учреждениям региона первую партию защитных костюмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru ООО «Мануфактуры Боско» безвозмездно направили медицинским учреждениям региона первую партию защитных костюмов

К пошиву одежды для медиков на калужской фабрике приступили в апреле. Защитный комплект состоит из халата, шлема и бахил, при этом он может подвергаться обработке до ста раз. Врио губернатора Владислав Шапша поблагодарил руководство компании за инициативу:

«Очень важно, когда слова не расходятся с делом. Этот подарок Калужской области сегодня отправится к врачам инфекционной больницы и в те учреждения, где лечат наших жителей от коронавирусной инфекции».

В ходе посещения фабрики В ООО «Мануфактуры Боско» Владислав Шапша также принял участие в посадке на территории предприятия саженцев черешни в рамках традиционного для «Боско» фестиваля «Черешневый лес».