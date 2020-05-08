Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Стало известно о смерти четвертого медицинского работника в петербургском НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Ушла из жизни врач-гинеколог профильного отделения института. Об этом 8 мая сообщается в группе в одной из социальных сетей «Профсоюз и совет сестер НИИ СП имени И. И. Джанелидзе».

Фото: Профсоюз и совет сестер НИИ СП имени И.И. Джанелидзе Врач-гинеколог Веселаго Лариса

«Светлая память Веселаго Ларисе Михайловне, врачу первого гинекологического отделения», — говорится в сообщении.

Предположительно, причиной смерти стала коронавирусная инфекция, однако официальных данных об этом нет.

Ранее сообщалось о смерти трех сотрудников НИИ скорой помощи, заразившихся коронавирусной инфекцией: 56-летней операционной сестры отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (РХМДЛ) Валентины Шужиной и 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой. О смерти еще одной медицинской сестры — Татьяны Авдониной — стало известно 8 мая.

Отметим, что за апрель 2020 года в НИИ скорой помощи коронавирусная инфекция подтвердилась у 111 сотрудников.

Всего на начало мая в клинической инфекционной больнице Санкт-Петербурга находились 190 медицинских работников, восемь из них были в тяжелом состоянии, четверо подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.