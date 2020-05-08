Курган, 8 мая, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В Курганской области по причине детской шалости с огнём произошел пожар в селе Краснознаменское Мишкинского района. Об этом 8 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области Сгоревший дом в селе Краснознаменское Мишкинского района

Сообщение о пожаре поступило 7 мая в 11:24 по местному времени. К прибытию пожарных огонь охватил надворные настройки и дом на площади 55,5 кв.м.

В доме проживает четверо детей. Двое из них, пяти и семи лет, играли со спичками. Их мать была на работе, оставив детей под присмотром родственницы, которая и сообщила о пожаре. После ликвидации огня дом не пригоден для проживания. Дети чудом остались невредимыми.

Спасатели в очередной раз напомнили, что горючие вещества, спички, зажигалки необходимо держать подальше от детей, вне досягаемости. Также нельзя оставлять несовершеннолетних без присмотра.