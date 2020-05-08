Калуга, 8 мая, 2020, 18:09 — ИА Регнум. В Калужской области подготовка к 75-летию Великой Победы началась задолго до праздника, однако обстоятельства, связанные с угрозой эпидемии, внесли свои коррективы в общие планы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Муниципалитеты подготовили праздничные мероприятия в новых форматах. Главы администраций районов и городов обратятся к жителям с видеопоздравлениями. В онлайн-режиме пройдут конкурсы, выставки, праздничные концерты, поэтические марафоны и флешмобы. На улицах городов и сёл из репродукторов будут звучать песни военных лет. Запланированы возложения цветов к Братским могилам, обелискам и памятникам погибшим. Состоится обновленная акция «Бессмертный полк онлайн». В новом формате пройдет и традиционная акция «Свеча памяти». В рамках проекта «Окна Победы» жители смогут выйти с портретами своих родственников-фронтовиков на балконы, показать их из окон квартир и исполнить фронтовые песни. В рамках Международной акции «Сад Памяти» в дни основных празднований всем, кто проживает в частном доме или находится на даче, предлагается посадить дерево у себя на участке и поддержать акцию в социальных сетях. Специально для ветеранов и людей пожилого возраста Калужский молодежный симфонический оркестр имени С. Рихтера подготовил музыкальный подарок — военно-патриотическое попурри из песен Великой Отечественной войны. Театральные организации запустили флешмоб «Артисты читают стихи о войне».

«В регионе проделана значительная подготовительная работа, было запланировано большое количество мероприятий. Но жизнь внесла свои коррективы, и нам пришлось изменить их формат. Несмотря на то, что коронавирус создает определенную напряженность и в нашей работе, и в обществе, это не меняет нашего отношения к священному для всех нас празднику», — заявил врио губернатора Владислав Шапша.