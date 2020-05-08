Мурманск, 8 мая, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Концертная бригада ансамбля песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота устроила концерт для ветеранов в одном из мурманских дворов.

B-port.com Концерт для мурманских ветеранов

Как пишет B-port, артисты во главе с художественным руководителем Дмитрием Акмановым выступили для 90-летнего ветерана труда и участника обороны Советского Заполярья Виктора Вакуло, а также для 94-летнего участника войны с Японией кавалера орденов Красной Звезды и Отечественной войны полковника в отставке Павла Лоснова.

Коллектив спел песни военных лет под аккомпанемент аккордеона и с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Руководитель ансамбля Дмитрий Акманов, поздравляя ветеранов, пообещал выступить для них и на 80-летие со Дня Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, «дворовые» концерты для ветеранов прошли во многих регионах России. В Ульяновской области, например, перед домом ветерана проехала техника времен СССР и прошли ветераны афганской войны. В Калининграде артисты ансамбля песни и пляски Балтфлота исполнили для ветерана песни военных лет.