Руководители Калужской обл. возложили цветы на мемориальном кладбище

Калуга, 8 мая, 2020, 16:47 — ИА Регнум. 8 мая, накануне Дня Победы, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов возложили цветы на мемориальном воинском кладбище.

«Сегодня мы отдаём дань памяти воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, — рассказал Александр Иванов. — Наш народ заплатил страшную цену за победу в этой войне, миллионы советских воинов отдали свои жизни ради спасения Родины и победы над страшным врагом. Но благодаря подвигу нашего народа мир был спасён от ужасов фашизма. Низкий поклон ветеранам, вечная память павшим и вечная слава живым! Я от всей души поздравляю калужан с праздником Великой Победы! Желаю вам, дорогие калужане, доброго здоровья, счастья, радости и благополучия! Пусть наш родной город славится мирным трудом, пусть в каждом доме царят любовь и согласие!».

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