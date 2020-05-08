Ульяновск, 8 мая, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области накануне празднования 75-летия Победы ветерану Великой Отечественной войны Антонине Ивановне Червяковой вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага», сообщается на сайте регионального следственного управления.

Ulyanovsk.sledcom.ru Антонина Червякова

Ведомственную награду вручил руководитель СУ СКР по Ульяновской области Сергей Михайлов, который был экипирован соответствующими средствами индивидуальной защиты. Он поздравил фронтовика, передал продуктовый набор и пожелал от имени коллектива следственного управления крепкого здоровья, сохранения на долгие годы энергии и оптимизма. Руководитель ведомства подчеркнул, что для него большая честь лично поздравить ветерана с юбилеем Победы.

Отметим, что сотрудники управления поддерживают связь с Антониной Червяковой, по мере возможности помогают в решении вопросов.

Антонина Червякова была мобилизована в ряды Красной армии в январе 1943 года, была разведчицей 1088 зенитно-артиллерийского полка в Куйбышеве, Смоленске, Варшаве. Демобилизовалась в августе 1945 года. После работы в Карсунском райкоме ВЛКСМ, нотариусом Карсунской государственной нотариальной конторы в 1968 году заступила на должность следователя и проработала им 17 лет.

Награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из сёл Цильнинского района Ульяновской области прошёл парад Победы для 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Сяпукова. В преддверии празднования 75-летия Победы его поздравил губернатор региона Сергей Морозов.

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