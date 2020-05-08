Ульяновские силовики вручили фронтовику ведомственную награду
Ульяновск, 8 мая, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области накануне празднования 75-летия Победы ветерану Великой Отечественной войны Антонине Ивановне Червяковой вручили медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага», сообщается на сайте регионального следственного управления.
Ведомственную награду вручил руководитель СУ СКР по Ульяновской области Сергей Михайлов, который был экипирован соответствующими средствами индивидуальной защиты. Он поздравил фронтовика, передал продуктовый набор и пожелал от имени коллектива следственного управления крепкого здоровья, сохранения на долгие годы энергии и оптимизма. Руководитель ведомства подчеркнул, что для него большая честь лично поздравить ветерана с юбилеем Победы.
Отметим, что сотрудники управления поддерживают связь с Антониной Червяковой, по мере возможности помогают в решении вопросов.
Антонина Червякова была мобилизована в ряды Красной армии в январе 1943 года, была разведчицей 1088 зенитно-артиллерийского полка в Куйбышеве, Смоленске, Варшаве. Демобилизовалась в августе 1945 года. После работы в Карсунском райкоме ВЛКСМ, нотариусом Карсунской государственной нотариальной конторы в 1968 году заступила на должность следователя и проработала им 17 лет.
Награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из сёл Цильнинского района Ульяновской области прошёл парад Победы для 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Сяпукова. В преддверии празднования 75-летия Победы его поздравил губернатор региона Сергей Морозов.
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