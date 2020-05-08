Калуга, 8 мая, 2020, 16:31 — ИА Регнум. 8 мая в Калужском бору был открыт мемориальный комплекс, посвящённый бойцам, освобождавшим Калугу. В торжественном открытии приняли участие председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли мемориал освободителям города

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, комплекс представляет собой стелу и памятник, изображающий советского солдата, созданный московским скульптором Денисом Стритовичем. Главный архитектор Калуги Алексей Комов подчеркнул, что монумент продуман до мелочей, даже шрифт на стелах повторяет шрифт мемориального комплекса на площади Победы. Поскольку рядом трасса, памятник был отлит из высокопрочного бетона, стела изготовлена из акрилового камня, а внутри — металлический каркас. Вес скульптуры 12 тонн, вес постамента 3 тонны, а стел 3,5 и полтонны соответственно, поэтому конструкторы рассчитали распределение веса и колебания от проезжающего транспорта и сделали основательный фундамент.

На одной из частей стелы высечена надпись «Вечная память 1941−42», на другой — имена тех, кто пал, сражаясь за свободу калужской земли от фашистских оккупантов.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли мемориал освободителям города

«Калужане свято чтут память защитников и освободителей нашего города, — подчеркнул Александр Иванов. — На калужской земле в годы Великой Отечественной войны шли очень тяжёлые бои, множество воинов Красной армии отдали свои жизни, чтобы освободить нашу малую Родину. Отрадно, что в нашем городе появилось ещё одно знаковое место, где можно почтить память воинов, павших в боях на Калужской земле. Этот мемориал войдёт в историю как символ мужества и отваги героев-освободителей Калуги».