В Ярославской области выросло число обращений к детскому омбудсмену
Ярославль, 8 мая, 2020, 15:34 — ИА Регнум. В Ярославской области выросло число обращений к региональному уполномоченному по правам ребенка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад о работе уполномоченного в 2019 году. Михаил Крупин в 2019 году разобрался в 531 обращении, это на 9 процентов больше, чем в 2018 году. Половина всех обращений к уполномоченному приходится на Ярославль, далее идут Рыбинск, Переславль-Залесский и Ярославский муниципальный район.
Михаил Крупин провел 58 личных приемов. По результатам проведенных проверок, а также рассмотрения ходатайств уполномоченного права детей были восстановлены в 142 случаях.
Тематика обращений охватывает все сферы жизни: здравоохранение, образование, социальная поддержка, опека и попечительство несовершеннолетних, защита жилищных прав детей. Так же среди вопросов, которые детский омбудсмен решал в 2019 году исполнение судебных решений, семейные отношения и исполнение родителями своих обязанностей, транспортные услуги для детей, проблемы благоустройства, нарушающие права и интересы несовершеннолетних.
В аппарате детского омбудсмена отметили еще одну тенденцию: сокращается количество жалоб на ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей, но при этом растет количество обращений по вопросам выстраивания отношений и общению с детьми.