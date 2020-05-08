Санкт-Петербург, 8 мая, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Памятные деревья на территории Всеволожского лесничества высадили представители областного комитета и сотрудники местного филиала «Ленобллеса», сообщает сетевой ресурс onlinе47.

Фото предоставлены редакцией газеты «Всеволжские вести» Установка памятника девушкам-лесорубам

В Ленобласти почтили память 2000 девушек-лесорубов, которые заготавливали дрова для блокадного Ленинграда.

Фото предоставлены редакцией газеты «Всеволжские вести» Памятные деревья на территории Всеволожского лесничества

«Эти десять девушек из одной бригады погибли все вместе, в один миг, от вражеского артобстрела. А у них был праздник: бригада в тот день получала переходящее Красное знамя из рук Героя Советского Союза, легендарного летчика Евгения Преображенского, первым бомбившим Берлин еще осенью 41 года. Был концерт, праздничный обед, и девушки дружной стайкой пошли к костру за своей порцией каши. Тут и настиг их смертоносный снаряд. Говорят, что они все были ученицами Вагановского училища, поэтому их звали в бригаде «Балетками», утверждают, что и похоронены они были все вместе в этой же воронке от снаряда. Все десять человек», — пишет издание «Всеволжские вести».

Фото предоставлены редакцией газеты «Всеволжские вести» Установка памятника девушкам-лесорубам

Проект благоустройства мемориальной зоны разработали архитектор Всеволод Чурилин и скульптор Леонид Колибаба, которые откликнулись на просьбу редакции «Всеволжских вестей».

В четверг, 7 мая, у памятника самоотверженным женщинам, погибшим при фашистском арт-обстреле 23 августа 1942 года, высадили «Сад Памяти» из 75 лип.

Фото предоставлены редакцией газеты «Всеволжские вести» Памятника девушкам-лесорубам погибшим во время артобстрела фашистов

Фото предоставлены редакцией газеты «Всеволжские вести» Памятника девушкам-лесорубам погибшим во время артобстрела фашистов

Участие в мероприятии приняли председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области — Павел Немчинов и сотрудники Всеволожского филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

"Для нас памятник имеет особое значение: здесь захоронены девушки-лесорубы — наши «сестры по профессии». Поэтому именно на этом месте было решено провести центральное мероприятие акции «Сад Памяти» в Ленинградской области, — рассказал Павел Немчинов.

Ранее в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы, на мемориале провели работы по благоустройству и модернизации: отреставрировали стелу с именами погибших героинь, высадили цветник и очистили территорию от мусора.

Высадка деревьев в рамках всероссийской акции «Сад Памяти» продолжится. На землях лесного фонда 47-го региона пройдут еще 19 подобных мероприятий.

Фото предоставлены редакцией газеты «Всеволжские вести» Работа окончена

Все они пройдут без привлечения волонтеров и при соблюдении санитарно-противоэпидемических норм безопасности.

Представители Комитета по природным ресурсам Ленинградской области отметили, что несмотря на ограничения по COVID-19, принять участие в акции может каждый желающий: высадить памятное дерево можно и на территории своего участка.