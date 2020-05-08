Кострома, 8 мая, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Власти Костромы уточнили условия занятий спортом и прогулок с детьми, которые будут разрешены с 12 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Костромы.

Наталья Стрельцова Спортивная пробежка

Так, в областном центре для занятия физкультурой предлагается исключительно раннее утро — с 5:00 до 8:00. Что касается вечера, то тут против и власти, и полицейские.

«Как отметил начальник городского УМВД Александр Ларионов, чтобы занятия физкультурой не превращались в увеселительные мероприятия, в вечернее время, когда разрешена продажа спиртного, их лучше не планировать», — цитируют полицейского в пресс-службе администрации Костромы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортсмены должны держать дистанцию до других граждан минимум в 5 метров. Тренироваться костромичам разрешили исключительно с членами семьи и без использования стационарных уличных тренажёров.

Прогулки с детьми по времени не ограничены. Главное — держать дистанцию до других людей не менее 2 метров. Посещать спортивные и игровые площадки запрещается. Масочный режим одинаков и для мам с детьми, и для бегунов.