Ульяновск, 8 мая, 2020, 14:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области, как и в других регионах, продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зарегистрирован рекордный прирост с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Скриншот страницы оперативного штаба России

По данным на 8 мая (10:45 мск), в Ульяновской области за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 76 человек, а общее число выявленных случаев достигло 681.

За сутки число выздоровление от COVID-19 отмечено у восьми пациентов. Всего с начала пандемии в Ульяновской области выздоровели 120 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья на 8 мая выявили 938 новых случаев заражения SARS-CoV-2, всего с начала пандемии — 15 374 случаев. Из регионов округа меньше, чем в Ульяновской области, выявлено число заражённых в Пензенской области (678) и Удмуртии (345).