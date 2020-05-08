Калуга, 8 мая, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Врио губернатора области Владислав Шапша принял участие в церемонии захоронения останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков и обнаруженных поисковиками в 2020 году, сообщили 8 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Захоронение останков 30 красноармейцев состоялось на Мемориальном воинском кладбище

Захоронение состоялось на Мемориальном воинском кладбище. Врио главы области почтил память погибших бойцов и возложил цветы к братской могиле.

«Более двухсот пятидесяти тысяч человек пали в годы войны на калужской земле. Тридцать из них сегодня нашли свой последний приют. Это то, что мы можем сделать, чтобы война для них закончилась», — сказал Владислав Шапша.