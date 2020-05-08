Кострома, 8 мая, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Ожидаемая продолжительность жизни в Костромской области в 2020 году составит 72 года и 7 месяцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-выпуск Костромастат. Статистический прогноз для женщин составляет 77 лет и 4 месяца, для мужчин — 66 лет и 7 месяцев.

Костромская семья

Большая продолжительность жизни «слабого» пола объясняется биологическими факторами и гендерной спецификой. Женщины реже злоупотребляют крепкими напитками и чаще обследуются у врачей.

По предположениям экспертов, через 15 лет ситуация улучшится. К 2035 году по «среднему сценарию» общая продолжительность жизни в регионе увеличится на 5,6 лет. Про прогнозу Коостромастат женщины будут умирать в возрасте 82 лет, мужчины будут завершать земной путь в 74 года.

За последние 30 лет исторический минимум ожидаемой продолжительности жизни в регионе фиксировали в 2005 году — 62,6 года.