Чебоксары, 8 мая, 2020, 14:35 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает расти число выявленных случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев превысило 1 тыс. Такие данные приводит оперативный штаб России.

Стопкоронавирус.рф Скриншот данных оперативного штаба России

По данным на 8 мая (10:45 мск), в Чувашии за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 68 человек, общее число выявленных с начала пандемии случаев достигло 1018.

Число выздоровевших и скончавшихся осталось на прежнем уровне: переболели COVID-19 175 человек, умерли восемь пациентов.

По данным на 7 мая, в Чувашии c начала года под наблюдением находилось 5060 человек. По информации министерства здравоохранения, на 5 мая в Чувашии проведено исследований 24 636 исследования, в среднем в сутки проводится до 900 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая для медиков Чувашии поступило 10 тыс. защитных костюмов и 1 млн штук медицинских масок. Средства индивидуальной защиты будут распределены во все медицинские организации.