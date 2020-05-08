Ульяновск, 8 мая, 2020, 14:07 — ИА Регнум. Ульяновский губернатор Сергей Морозов сегодня, 8 мая, побывал на автомобильном заводе, который в условиях пандемии коронавируса «успешно выполняет» государственные заказы. Глава региона поздравил трудовой коллектив с предстоящим 75-летием Победы и поблагодарил за «производственные успехи», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Ulgov.ru На автозаводе в Ульяновске

Сергей Морозов оценил производственные показатели Ульяновского автомобильного завода, познакомился с планами и поинтересовался, «чем сейчас живет коллектив». В плане производства ООО «УАЗ» на май — выпуск 2800 транспортных средств, в том числе 150 автопатрульных машин и карет скорой медицинской помощи класса «С» и «В».

Губернатор поздравил заводчан с Днём Победы, выразив «от имени всех ульяновцев огромные слова благодарности», особенно ветеранам орденоносного коллектива и руководству УАЗа «за память, за то, что удалось сохранить и передать из поколения в поколение, за верность нашей стране».

Ulgov.ru Губернатор Сергей Морозов посетил УАЗ

«И, конечно, за производственные успехи, несмотря на сложные экономические вызовы, коллектив работает, поддерживается со стороны президента и федерального правительства», — отметил Сергей Морозов, подчеркнув, что власти сделают всё возможное, чтобы «обеспечить заводчан хорошими заказами на ближайшие месяцы».

Исполнительный директор автозавода Алексей Спирин проинформировал, что предприятие получает «поддержку от корпоративных и государственных заказов». По его словам, «благодаря поддержке городской и региональной власти», есть возможность исполнить заказ на май:

«В том числе заказы Министерства обороны и Минздрава России, которые позволяют заводу работать, гарантировать оплату труда и вовремя обеспечивать необходимые службы для работы в сложившейся ситуации».

Ulgov.ru На автозаводе в Ульяновске

С учётом эпидемиологической ситуации на автозаводе выборочно проводится профилактическое исследование персонала на COVID-19, ежедневно тесты проводятся у 30−40 работников массовых подразделений, где задействованы основные вспомогательные рабочие. Заводу выдано разрешение на привлечение не более 80% от общей численности персонала. УАЗ работает в три смены: в первую задействовано 2160 сотрудников, во вторую — около 1500, в третью порядка 400 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обеспечения стабильной работы по всей цепочке автоиндустрии и автомобильного рынка, начиная с производства автокомпонентов и завершая розничной продаже, сервисным обслуживанием.

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Ulgov.ru На автозаводе в Ульяновске

Напомним, в Ульяновской области приняли решение разрешить работать предприятиям, которые смогут выполнить все санитарные требования и готовы нести «полную социальную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников». Ранее возобновили работу строительные магазины, зоомагазины, автосервисы и ремонтные мастерские, фотоателье, нотариальные конторы, тепличные комбинаты, IT-кластер, парикмахерские, салоны красоты.