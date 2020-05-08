Чита, 8 мая, 2020, 14:02 — ИА Регнум. Заместители председателя правительства Забайкальского края и их помощники присоединились к всероссийской акции «Окна Победы». Такой флешмоб позволяет в период самоизоляции напомнить о подвигах советского народа и почтить память героев Великой Отечественной войны, сообщает сегодня, 8 мая, пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Окна Победы в Забайкалье

«В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Но учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, важно даже в праздник соблюдать правила самоизоляции. Поэтому многие мероприятия перешли в режим онлайн и формат флешмобов. Мы решили присоединиться к всероссийской акции «Окна Победы», чтобы еще раз напомнить о тех бесстрашных подвигах и о том мужестве, которое проявил советский народ, защищая Родину. Выражаем благодарность всем фронтовикам, ветеранам и труженикам тыла», — сказал Геннадий Гусев.

Также к флешмобу присоединились зампреды правительства края Аягма Ванчикова и Андрей Кефер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.