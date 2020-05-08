Галерея им. братьев Люмьер представила выставку военной фотографии
Москва, 8 мая, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Центр фотографии имени братьев Люмьер к 75-летию Победы представляет коллекцию уникальных военных фотографий.
В онлайн-экспозиции работы признанных асов фотоискусства — Якова Халипа, Макса Альперта, Марка Маркова-Гринберга, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Якова Рюмкина, Евгения Халдея, Александра Петрусова, Михаила Грачева, Дмитрия Бальтерманцаи и других мастеров, которые создавали репортажи во время военных действий.
История военного репортажа началась в 1920—1930-х годах. Тогда темой больше становились становились военные и физкультурные парады. В 1936 Яков Халип создает серию о Балтийском флоте, ставшую знаковой в истории советской фотографии. Становлению авиации посвящены работы ведущих советских авторов, прежде всего, Марка Маркова-Гринберга.
Начинал войну Марков-Гринберг связистом, затем был переведен фотографом в политотдел, после — в газету 48-й армии «Слово бойца».
Из воспоминаний Марка Маркова-Гринберга: «На рассвете — на передовую. Съемка в экстремальных условиях. Возвращение на перекладных в редакцию. Проявка пленки и ночная печать. И так ежедневно. Засыпал у увеличителя. Все кадры, связанные с Великой Отечественной войной, мне очень дороги. Особенно на Курской дуге. Радовался успехам моей армии и радовался приезду Евзерихина — связи с Большой Землей. Радовался времени, когда я мог выспаться. Убийственно хотелось спать».
«Самым дорогим был День Победы. Ловил себя на том, что, ликуя со своими боевыми друзьями, я забывал о своих репортерских обязанностях и давал ФЭДу отдыхать больше, чем ему надо было».
Знаменитый советский репортер Яков Халип окончил ВГИК, работал с Борисом Барнетом и Сергеем Эйзенштейном, на Московской киностудии. Он прославился как фотограф, когда снимал дрейфующую станцию «Северный полюс-1» и спасение папанинской четверки. В фотоаппаратом он прошел все Великую Отечественную.
Как отмечается в релизе центра, «Военная фотография информировала о положении дел на фронтах, показывала смертоносность войны и фиксировала разрушения в стране. Она оставалась эмоциональной — фотография показывала горе, несла весточку с фронта, тем, кто в тылу ждал увидеть своих близких, и возвещала о долгожданной победе».
«…Судьба приписала меня к счастливому поколению людей, которым довелось родиться накануне грандиозных исторических событий в нашей стране. Счастлив, что профессия фоторепортера дала мне возможность на протяжении почти полувека быть свидетелем славной истории моей Родины…», — говорил о своей профессии фотограф Александр Устинов.