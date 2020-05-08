Москва, 8 мая, 2020, 15:00 — ИА Регнум. Центр фотографии имени братьев Люмьер к 75-летию Победы представляет коллекцию уникальных военных фотографий.

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Александр Петрусов. Встреча победителей, 1945

В онлайн-экспозиции работы признанных асов фотоискусства — Якова Халипа, Макса Альперта, Марка Маркова-Гринберга, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Якова Рюмкина, Евгения Халдея, Александра Петрусова, Михаила Грачева, Дмитрия Бальтерманцаи и других мастеров, которые создавали репортажи во время военных действий.

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Грачев М. В. Москву с победой. 1945

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Дмитрий Бальтерманц. Чайковский. 1945

История военного репортажа началась в 1920—1930-х годах. Тогда темой больше становились становились военные и физкультурные парады. В 1936 Яков Халип создает серию о Балтийском флоте, ставшую знаковой в истории советской фотографии. Становлению авиации посвящены работы ведущих советских авторов, прежде всего, Марка Маркова-Гринберга.

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Марк Марков-Гринберг. Отвоевались. Пленные под Бобруйском. 1944

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Михаил Трахман. Отмашка. Перед парадом. 1945

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Михаил Трахман. Стрелок ведет огонь по самолету противника. Ленинградские партизаны. 1941

Начинал войну Марков-Гринберг связистом, затем был переведен фотографом в политотдел, после — в газету 48-й армии «Слово бойца».

Из воспоминаний Марка Маркова-Гринберга: «На рассвете — на передовую. Съемка в экстремальных условиях. Возвращение на перекладных в редакцию. Проявка пленки и ночная печать. И так ежедневно. Засыпал у увеличителя. Все кадры, связанные с Великой Отечественной войной, мне очень дороги. Особенно на Курской дуге. Радовался успехам моей армии и радовался приезду Евзерихина — связи с Большой Землей. Радовался времени, когда я мог выспаться. Убийственно хотелось спать».

«Самым дорогим был День Победы. Ловил себя на том, что, ликуя со своими боевыми друзьями, я забывал о своих репортерских обязанностях и давал ФЭДу отдыхать больше, чем ему надо было».

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Яков Рюмкин. ВОВ. Курская дуга. Встреча с Семьей. Под Белгородом. 1943

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер Яков Рюмкин. ВОВ. Ленинградский фронт. Советские артиллеристы, авиаторы, танкисты и саперы стерли с лица земли укрепления врага. 1944

Знаменитый советский репортер Яков Халип окончил ВГИК, работал с Борисом Барнетом и Сергеем Эйзенштейном, на Московской киностудии. Он прославился как фотограф, когда снимал дрейфующую станцию «Северный полюс-1» и спасение папанинской четверки. В фотоаппаратом он прошел все Великую Отечественную.

Как отмечается в релизе центра, «Военная фотография информировала о положении дел на фронтах, показывала смертоносность войны и фиксировала разрушения в стране. Она оставалась эмоциональной — фотография показывала горе, несла весточку с фронта, тем, кто в тылу ждал увидеть своих близких, и возвещала о долгожданной победе».

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер © Яков Халип. Ноктюрн. Великая Отечественная война

«…Судьба приписала меня к счастливому поколению людей, которым довелось родиться накануне грандиозных исторических событий в нашей стране. Счастлив, что профессия фоторепортера дала мне возможность на протяжении почти полувека быть свидетелем славной истории моей Родины…», — говорил о своей профессии фотограф Александр Устинов.

Из коллекции Галереи им. братьев Люмьер © Яков Халип. Салют победы. 9 мая 1945 года