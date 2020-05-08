Студия Wizart представила новый мультсериал о роботах-пожарных
Берлин, 8 мая, 2020, 13:09 — ИА Регнум. Анимационная студия Wizart, известная серией полнометражных мультфильмов о Снежной Королеве, представила свой новый проект «Огнеботы Тина» в Германии.
Комедийный сериал повествует о приключениях роботов-пожарных, которые борются с разными катастрофами и помогают людям. Иногда им бывает непросто выйти из сложных ситуаций и, главное, понять нюансы человеческого общения. Справиться им помогает руководитель отряда: юноша Тин учит своих подопечных быть дружными, храбрыми и порядочными.
«Огнеботы Тина» стал единственным российским участником международного конкурса проектов Animation Production Days — важного европейского рынка для поиска копродукции. Среди участников мероприятия — крупнейшие прокатчики, VOD-площадки и телеканалы, в том числе — Sony Pictures Television, The Walt Disney Company, RAI, Amazon, Netflix. Традиционно рынок проходит в Штутгарте, в преддверии известнейшего фестиваля анимационного кино. В этом году мероприятие состоялось в онлайн-формате с 5 по 8 мая.
Генеральный продюсер студии Wizart Юрий Москвин подчеркнул, что вселенная нового сериала разительно отличается от сказочных франшиз, традиционных для студии. Исполнительный продюсер Wizart Владимир Николаев отметил, что важнейшие составляющие проекта — увлекательные истории и яркие, запоминающиеся персонажи. Кроме того, проект органично соединяет развлекательную и образовательную функции.
В начале июня новый сериал «Огнеботы Тина» будет представлен зарубежным закупщикам контента со всего мира в рамках медиарынка Key Buyers Event: Digital Edition, организованном Роскино.