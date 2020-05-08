Москва, 8 мая, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Гильдия неигрового кино и телевидения вместе с порталом «Кино-Театр.Ру» представили проект «Как снимали войну», посвященный фронтовым операторам Великой Отечественной войны. Это первый документальный интернет-проект о фронтовых операторах.

Кино-Театр.Ру Плакат проекта «Как снимали войну»

8 мая на YouTube канале Кино-Театр.Ру была опубликована первая серия проекта. Она посвящена главному оружию фронтовых операторов — кинокамере «Аймо». Остальные двадцать серий выйдут в течение лета и осени 2020 года. Двенадцать из них будут творческими портретами известных операторов.

Данный проект является данью памяти фронтовым операторам. Они сняли 3,5 миллиона метров кинохроники, однако чаще всего в фильмах и киножурналах военного времени их имена не указывались. Задача проекта — рассказать о героях, которые, рискуя жизнью, запечатлели самые драматические моменты Великой Отечественной войны.

Проект «Как снимали войну» создан при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».