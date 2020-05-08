8 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит очередную еженедельную пресс-конференцию «Текущая ситуация и стабилизационные меры». Глава ЦБ РФ в режиме реального времени расскажет о макроэкономической ситуации в России и реализации мер по снижению влияния противоэпидемических мер на финансовый сектор и доходы населения. Эпидемия коронавируса приводит к росту проблемных кредитов у коммерческих банков. По оценке Центрального банка, уже сейчас в России порядка 19 трлн рублей, то есть треть всего объёма выданных кредитов, приходится на наиболее уязвимых заёмщиков. Как отмечала ранее Эльвира Набиуллина, рост нагрузки на банковский сектор в связи с программами поддержки заёмщиков влечёт серьёзные риски для российской финансовой системы.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

13:02 08.05.2020 Эльвира Набиуллина. cbr.ru

15:01 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: на этой неделе вышел индекс PMI, который снизился до 31 пункта в апреле после 47 пунктов в марте.

15:01 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: уровень экономической активности стабилизировался на пониженных уровнях.

15:02 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: масштаб падения покупок постепенно сокращается.

15:02 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: в сфере услуг можно заметить признаки медленного роста продаж.

15:02 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: на инфляцию продолжают воздействовать разовые проинфляционные моменты

15:03 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: рост цен на неделе составил 0,15. Это минимальное значение с середины марта.

15:03 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: на зарубежных рынках наблюдается некоторый оптимизм.

15:04 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: цена Urals вернулась к 24−25 долларам США.

15:04 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: нужно учитывать влияние праздничных дней, когда активность ниже. Рынки ведут себя стабильно. Снизился показатель вменённой волатильности валютного рынка.

15:05 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: госдолг находится на низком уровне по сравнению с другими странами.

15:06 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: доля ОФЗ в балансах банков находятся на уровне 4%, что сопоставимо и даже ниже, чем в США, Еврозоне и ряде стран Восточной Европы. Пространство для манёвров у России есть, использовать его нужно аккуратно.

15:06 08.05.2020 Уровень экономической активности в России стабилизровался на фоне ограничительных мер. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Данные показывают, что уровень экономической активности стабилизировался на пониженных уровнях. Вместе с тем из оперативной статистики расходов физических лиц на товары и услуги видно, что масштаб падения покупок постепенно сокращается», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина заметила «признаки медленного роста продаж»

15:07 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: розничный кредитный портфель немного сократился. Банки стали осторожнее выдавать новые кредиты, а с другой — люди стали менее охотно эти кредиты брать.

15:08 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: есть несколько причин снижения профицита ликвидности.

15:09 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: нерабочие дни изменили график списания и поступления средств у корпоративных клиентов.

15:10 08.05.2020 В российской экономике всё ещё продолжают действовать проинфляционные факторы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Данные об инфляции и инфляционных ожиданий подтверждают наши предположения: на инфляцию всё ещё продолжают воздействовать разовые проинфляционные факторы, в результате чего годовая инфляция ускорилась с 2,5% в марте до 3,1% в апреле», — заявила Набиуллина. Об этом: Набиуллина объяснила растущую инфляцию на фоне кризиса

15:13 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: всего реструктурировано кредитов на 343 млрд рублей для малого и среднего бизнеса.

15:16 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: что касается нашего шага по ключевой ставке, мы рассматривали его возможное снижение на 100 базисных пунктов.

15:17 08.05.2020 Рост фондовых индексов на западных рынках свидетельствует об оптимистических ожиданиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «На зарубежных рынках наблюдается некоторый оптимизм, что выражается в росте фондовых индексов, в росте цен на товары, включая нефть, снижение CDS (кредитного дефолтного свопа) и доходности суверенных облигаций стран с формирующимися рынками и укрепление их валют», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: На зарубежных рынках наблюдается оптимизм — Набиуллина

15:18 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: мы можем наблюдать по примеру разных стран, что ключевая ставка может находиться ниже инфляции.

15:18 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: наша ключевая ставка и её траектория будет определяться так, чтобы инфляция находилась вблизи 4%.

15:19 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: бюджетная политика влияет на прогнозы ЦБ, мы всегда это учитываем и мы видим, что параметры бюджета меняются.

15:19 08.05.2020 В настоящее время наблюдается уверенный рост цен на нефть. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Отдельно стоит отметить рост цен на нефть, которому способствует сокращение в рамках договорённостей ОПЕК+, вступивший в силу в мае. Цена нашей марки Urals впервые с середины марта вернулась к 24−25 долларам США, её дисконт к Brent сократился с 10−11 долларов США в начале апреля до 3,5−4 долларов США в последние дни», — заявила Набиуллина. Читайте также: Рынок ждёт балансировки спроса и предложения нефти — Набиуллина

15:20 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: мы в своём прогнозе по ключевой ставке принимаем в учёт те решения по бюджету, которые уже приняты, но при этом могут быть дополнительные расходы, и мы будем уточнять бюджетные параметры. Дефицит бюджета в этом году может составить 5−6% ВВП. Это обсусловлено тем, что нужны существенные меры для борьбы с пандемией коронавируса. В целом, у нас есть поле для манёвра.

15:21 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: замедление добычи нефти может составить до одного процентного пункта.

15:21 08.05.2020 Центральный банк России. Дарья Антонова ИА REGNUM

15:22 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: саму суть бюджетного правила нельзя менять — именно сейчас мы пользуемся тем, что оно у нас есть.

15:23 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: корректировка параметра бюджетного правила будет происходить, если будут серьёзные изменения в развитии ситуации.

15:27 08.05.2020 В России сложились благоприятные для размещения государственного долга условия на рынке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Государственный долг находится на низком, по сравнению с другими странами, уровне. Долг федерального правительства составляет 12,4% ВВП, совокупный долг федерального и регионального правительств — 13,8% ВВП за вычетом межбюджетного долга. Доля ОФЗ в балансах банков находится на уровне примерно 4%, что сопоставимо и даже ниже, чем в США, в среднем по Еврозоне и большинства стран Восточной Европы. При том, что в этих странах небанковский финансовый сектор играет значительно более весомую роль в финансировании экономики, чем у нас», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Пространство для манёвра у России есть» — Набиуллина о размещении госдолга

15:28 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: явления, которые происходят, пока ещё не полностью отразились на цифрах. Происходит реструктуризация кредитов. Со временем можно будет фиксировать качество активов и убытки на балансах банков. Послабления временные, они дают время банкам. Пик просрочки мы ожидаем к концу года. Пока она увеличилась не сильно.

15:31 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: предварительные данные показывают, что процентные доходы будут снижаться, и прибыли банков также будет снижаться.

15:32 08.05.2020 Отток средств с банковских депозитов сменился определённым притоком. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась. Если в марте у нас был небольшой отток — около 1%, — то по предварительным данным, по итогам апреля прирост средств на счетах физлиц составил около 0,8%», — заявила Набиуллина. Читайте также: Отток средств со вкладов физлиц остановился — Набиуллина

15:34 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: есть программы, которые идут по закону. Там залог не должен использоваться. Но банки имеют право оценивать кредитоспособность заёмщика, потому что они отвечают по депозитам. Одним из способов улучшить эту оценку являются залоги. У разных банков — разные требования и разный рискоаппетит. Это — собственная бизнес-политика банков.

15:35 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: мы выпустили рекомендации и не можем обязать банки. С одной стороны, о дистанционном открытии счетов просили сами банки. Что касается принятия карт с истекшим сроком действия — это важно для людей, но некоторые банки автоматически перевыпускают эти карты. Пока мы не видим массовых проблем, но будем осуществлять мониторинг.

15:35 08.05.2020 Статистика инфляции, которую озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выглядит спорно, считает экономист Михаил Хазин. Подробности в материале: Набиуллина пытается удержаться в кресле руководителя ЦБ РФ — Хазин

15:37 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: я не буду комментировать работу конкретных банков, но мы отслеживаем то, как используют регуляторные послабления наши банки. Они используются по-разному, но пока у банков есть запас капитала, они не прибегают к мерам, которые потребуют снижения дивидентов и бонусов.

15:39 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: мы принимаем все меры в условиях развития эпидемии, чтобы сотрудники ЦБ РФ были здоровы. У нас большая организация, и, к сожалению, случаи заболевания есть — около 100 человек, в основном, в Москве. Дистанционный режим работы мы активно применяем.

15:42 08.05.2020 Эльвира Набиуллина: мы снизили эквайринговую комиссию для онлайн-продаж. Эта тема давно дискуссионная, и мы активно развиваем систему быстрых платежей.

15:43 08.05.2020 Чтобы избежать проблем с ликвидности в секторе коммерческих банков, регулятор введёт долгосрочные операции РЕПО (купли ценных бумаг у банков с обратной продажей через определённый срок). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Чтобы эти дисбалансы не ограничивали способность банков к реструктуризации текущих кредитов и выдачи новых, долгосрочных кредитов, мы временно вводим более длительные по сроку инструмент рефинансирования — долгосрочные операции РЕПО планируется осуществлять на сроки 1 месяц и 1 год. Аукционы будут проводиться один раз в месяц, принять участие в них смогут все кредитные организации, уже имеющие возможность в настоящее время совершать операции РЕПО с Банком России», — заявила Набиуллина. Подробности в материале: Банк России ввёл новый инструмент рефинансирования коммерческих банков

15:51 08.05.2020 Эльвира Набиуллина. 08.05.2020 . Цитата из трансляции cbr.ru

15:54 08.05.2020 Ключевую ставку процента Банк России может опустить сразу на 1%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Что касается нашего шага по ключевой ставке, я хочу вам сказать, что и на последнем заседании совета директоров мы рассматривали возможность снижения ставки на 100 базисных пункта», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина не исключила понижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

16:01 08.05.2020 Цена отсечения в бюджетном правиле меняться не должна. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Как-то серьёзно менять цену отсечения — вопрос неактуальный. Вопрос индексации или снижения индексации, наверное, возможно и пообсуждать. Тем не менее, мне кажется, сейчас пересматривать существенно уровни на нынешних условиях — это неактуальный вопрос», — заявила Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина о бюджетном правиле: менять цену отсечения — вопрос неактуальный

16:21 08.05.2020 Регулятор ожидает пик просрочки по кредитам во второй половине 2020 года или в начале следующего года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Пик просрочки мы ожидаем где-то во второй половине этого года, когда это будет уже видно, может быть, в начале следующего года. Пока просрочка увеличилась не сильно», — заявила Набиуллина. Читайте также: Набиуллина рассказала, когда будет пик просрочки по кредитам в России

19:08 08.05.2020 Рост вкладов, о котором отчитался Центральный банк РФ, скорее всего, связан с программами льготного кредитования, считает экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что в РФ наблюдается приток средств на счетах физлиц. Читайте также: У граждан РФ нет средств, чтобы наращивать банковские вклады — экономист

19:09 08.05.2020 Банк. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:10 08.05.2020 Показатели роста инфляции в РФ выглядят заниженными, считает экономист, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он оценил слова руководителя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что годовая инфляция ускорилась с 2,5% в марте до 3,1% в апреле. Читайте также: Опасный тренд: экономике РФ предсказали рост дефляции, а не инфляции

19:11 08.05.2020 Бумажные деньги. Дарья Антонова © ИА REGNUM