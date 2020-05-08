Салехард, 8 мая, 2020, 11:42 — ИА Регнум. На Ямале за сутки Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО выявлено 36 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает оперативный региональный штаб.

Оперативный штаб ЯНАО

С начала пандемии на 8 мая в ЯНАО выявлено 1 054 положительных проб на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 70% заражённых SARS-CoV-2, или у 740 человек. Выздоровели 158 человек, скончались трое.

На месторождениях и производственных объектах ЯНАО за сутки выявлено 23 новых носителя коронавируса. Большинство заражений приходится на вахтовиков из Надымского района.

В стационарах Ямала лечение проходят 186 пациентов с COVID-19, из них 14 — в тяжёлом состоянии.