Ярославль, 8 мая, 2020, 10:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Ярославской области выявлено 58 новых коронавируса. Об этом 8 мая сообщили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика по коронавирусу

Общее число выявленных случаев, включая выздоровевших, в регионе составило 993. Таким образом рост числа заражений продолжается. Всего за последние сутки в России выявленных случаев коронавирусной инфекции — 10 699, нарастающим итогом зарегистрировано 187 859 случаев.