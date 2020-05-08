Ярославль, 8 мая, 2020, 10:33 — ИА Регнум. Обеспечивать защиту ярославских врачей и медицинских работников продолжают помогать бизнес и простые люди. Сотрудники Сбербанка, работающие в Ярославской области, на личные средства закупили и передали в больницы региона 1200 многоразовых респираторов и 660 защитных костюмов. Средства защиты по согласованию с региональным департаментом поступили в четыре больницы Ярославля и Рыбинска.

Благодарность банковским работникам выразил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

«От лица департамента благодарю всех, кто в это трудное время помогает региональному здравоохранению. Мы чувствуем эту поддержку. Уверен, что поддержку ощущают и все медики региона. Как сказал Президент Владимир Путин, мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться становятся очень высокими, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. Только объединив усилия всего общества, органов власти мы сможем выйти из этого сложного периода с наименьшими потерями.»

Всего сотрудниками Сбербанка было собрано более 1,2 миллиона рублей пожертвований. Откликнулись около полутора тысяч человек. Часть собранных средств будет также направлена на ремонт аппарата ИВЛ в Ярославской областной детской клинической больнице.

Ранее в рамках акции «МыВместе» банк передал 7 тысяч защитных масок волонтерам, оказывающим помощь пожилым людям, а также принял участие в акции по поддержке медиков «Спасибо врачам».