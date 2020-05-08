Кострома, 8 мая, 2020, 10:09 — ИА Регнум. За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.

Фото — Стопкоронавирус.Кострома Эпидемиологическая карта Костромской области

Инфекция продолжает затрагивать новые районы области — так, первый случай заражения зафиксировали в селе Парфеньево. Положительный результат дали тесты жителей Шарьи, Нерехты и Нерехтского района, Костромы, Мантурово. Вирус подтвердился у четырёх приезжих, которые находятся области по работе.

Таким образом, всего в Костромской области выявили 333 инфицированных, 85 из них выздоровели. На больничном лечении в регионе находятся 52 человека, 8 — в тяжёлом состоянии. Дома находятся 193 пациента.