Калуга, 8 мая, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Врио губернатора Владислав Шапша 7 мая подписал постановление правительства Калужской области о продлении режима повышенной готовности до 31 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Постановление правительства Калужской области о продлении режима повышенной готовности до 31 мая

Согласно документу, в области продолжится режим самоизоляции граждан. Выходить на улицу разрешается только на работу, в ближайший продуктовый магазин, в аптеку или больницу, а также для выноса мусора или для выгула домашних животных. До 31 мая будут закрыты предприятия общественного питания, торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины.

С 7 мая без открытия торговых залов и при соблюдении санитарных норм в регионе разрешено торговать в специализированных магазинах: легковыми автомобилями, оружием и боеприпасами. Также разрешена деятельность по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий и технический осмотр автотранспортных средств.