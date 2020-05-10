Жители регионов России продолжают обращаться в медучреждения по поводу укусов клещей. Сейчас сезон их активности в самом разгаре. По данным Роспотребнадзора РФ, в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей незначительна, но всё же превышает среднемноголетние значения. В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, исследовано более 21 тыс. насекомых. Ситуация на контроле, заверили в ведомстве. Все новости о прохождении сезона клещей в регионах России читайте в трансляции ИА REGNUM.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

09:48 08.05.2020 Для того чтобы защититься от клещей, следует выполнять несколько простых правил. Прежде всего, необходимо выбрать правильную одежду. Об этом сообщила сотрудница лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолог Марина Кривошеина. Читайте также: Жителям России дали советы, как уберечься от клещей

09:51 08.05.2020 При походе в лес лучше не ходить по заросшим местам, постоянно осматривать себя, носить головной убор. Также необходимо использовать опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей.

09:54 08.05.2020 По данным Роспотребнадзора РФ, с начала года привито от клещевого энцефалита более 892 тысяч человек.

10:07 08.05.2020 На территории Республики Алтай отмечается высокая численность клещей. Как сообщилив пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, уже к концу апреля 2020 года было зарегистрировано 546 пострадавших от их укусов. Читайте также: Клещей очень много: на Алтае от укусов пострадали 546 человек

10:28 08.05.2020 В медицинские организации Дагестана по состоянию на 4 мая по поводу укусов клещей обратились 99 человек. Среди пострадавших 41 ребенок в возрасте до 17 лет, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Подробности в материале: В Дагестане с начала года от укусов клещей пострадали около 100 человек

10:39 08.05.2020 За прошлый год в Санкт-Петербурге от клещей пострадали более 17,2 тысячи человек, и эта цифра с каждым годом растёт. В 2020 году в Северной столице клещевой сезон начался раньше обычного из-за ненормально теплой зимы, специалисты ожидают, что пострадавших от этих членистоногих будет намного больше. Читайте также: В Петербурге и Ленобласти клещевой сезон будет жарким из-за тёплой зимы

10:59 08.05.2020 Республика Алтай. Продолжается работа горячей линии по вопросам профилактики клещевых инфекций. 04.rospotrebnadzor.ru

12:28 08.05.2020 В Москве клещи проснулись раньше обычного срока. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы. С начала весны до конца апреля уже 112 граждан обратились за помощью после укусов этих членистоногих. Читайте также: Новая угроза в Москве: клещи проснулись раньше срока

13:25 08.05.2020 В Красноярском крае тёплая погода в апреле привела к резкой активизации клещей. Читайте также: В Красноярском крае резко активизировались клещи

13:26 08.05.2020 В Ростовской области в период с января по апрель 2020 года от укусов клещей пострадали около 400 жителей. Читайте также: Почти 400 жителей Ростовской области пострадали от укусов клещей

14:03 08.05.2020 С начала эпидсезона по 8 мая в Хакасии 615 человек обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей, в том числе 203 ребёнка. Подробности в материале: В Хакасии от клещей пострадали 615 человек

14:23 08.05.2020 В Ростове-на-Дону обнаружен очаг клещевого боррелиоза, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Читайте также: Ростовчанам угрожает клещевой боррелиоз

18:30 08.05.2020 За неделю число укушенных удвоилось, зафиксировано 690 обращений, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Наибольшее количество случаев присасывания клещей зафиксировано в Городецком районе. Читайте также: Нижегородцев атакуют клещи

18:30 08.05.2020 Клещ. © ИА REGNUM

08:24 Почти 750 человек обратились в медицинские учреждения Московской области с жалобами на укусы клещей с начала сезона, сообщила 6 мая пресс-служба подмосковного управления Роспотребнадзора. Читайте также: В Подмосковье 265 детей подверглись укусам клещей