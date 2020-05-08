Майкоп, 8 мая, 2020, 09:17 — ИА Регнум. Поручения по реализации национальных проектов и индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи на 2020−2024 годы дал глава республики Мурат Кумпилов на заседании кабинета министров РА, которое он провёл в режиме видеоконференции 7 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020−2024 годы была утверждена в апреле председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, для реализации мероприятий программы региону из федерального бюджета будет выделено пять миллиардов рублей.

На заседании республиканского кабинета министров глава Адыгеи подчеркнул особую значимость принятия программы для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата, а также поставил ряд задач по исполнению программы.

«Нужно строго соблюдать дорожные карты, обеспечить эффективное освоение бюджетных средств, качество работ. При принятии решений по проектам, при проведении конкурсных процедур важно обеспечить альтернативу — все должно быть справедливо и логично. Таких ресурсов регион еще не получал. Все возможности, которые предоставляет нам федеральный центр, нужно в полной мере использовать для развития экономики. Сегодня также важно на всех уровнях власти региона генерировать идеи для минимизации последствий ограничительных мер из-за пандемии. Итогом нашей работы должны стать позитивные изменения в жизни республики и улучшение благосостояния населения», — отметил Мурат Кумпилов.

Для реализации индивидуальной программы развития региона сформирована дорожная карта. Программа предусматривает 30 мероприятий, в том числе 12 крупных проектов в сфере строительства социально значимых объектов — в 2020—2021 годах. В частности, доложил министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов, в 2020 году планируется начать реконструкцию инфраструктуры спортивной школы по вольной борьбе, капитальный ремонт объектов культуры в Энеме и Яблоновском, продолжить ремонт Пушкинского народного дома. Также предусмотрено приобретение зданий детской поликлиники, медицинского реабилитационного центра, стоматологической поликлиники и зуботехнической лаборатории.

В 2020 году продолжатся работы по реконструкции автомобильной дороги «Даховская — плато Лагонаки». На эти цели в 2020 году будет направлено 263 млн рублей и в 2021 году — 212 млн рублей. Также в 2020 году планируется направить 127 млн рублей на берегоукрепительные работы в Майкопе. Готовится проектная документация на другой крупный проект — реконструкция автоматизированной газораспределительной станции п. Краснооктябрьского. Проект, на разработку которого выделено 25 млн рублей, завершат в 2020 году, реконструкция начнётся в 2021 году, на эти цели будет направлено 250 млн рублей.

Глава Адыгеи дал поручение жестко контролировать реализацию мероприятий на каждом этапе, работы доводить до логического завершения, что в конечном счете должно повлиять на повышение качества жизни населения региона.

На заседании также рассматривались вопросы реализации национальных проектов. Глава республики отметил, что, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии, выполнение нацпроектов остается приоритетной задачей. Премьер-министр РА Александр Наролин доложил, что сейчас ведётся работа по 50 проектам на сумму более 4 млрд 8 млн рублей. Уровень контрактация составляет 70,9%. Наибольший процент заключенных контрактов достигнут по ряду проектов: в области культуры, экологии, безопасных и качественных дорог, а также МСП, демографии, жилья и городской среды.

Мурат Кумпилов поручил актуализировать все текущие мероприятия и принять меры по своевременному их выполнению, а также поставил задачу завершить все необходимые конкурсные процедуры и приступить к практической реализации проектов, запланированных на текущий год. Особое внимание поручено уделить мероприятиям в сфере здравоохранения, а также строительству значимых для региона объектов.